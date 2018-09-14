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14.09.2018 10:05 В тульском «Кванториуме» открываются новые направления Мария Кузнецова





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Как рассказала директор технопарка Татьяна Гореликова, «на данный момент у нас осталось 23 места, это места для ребят 8-11 классов».



Продолжат работу полюбившиеся направления: аэроквантум, робоквантум, айти-квантум, школа информационной безопасности, промышленный дизайн - у этой группы всегда много проектов.



«Я заметила на лезвиях коньков небольшую ржавчину, и мне пришла мысль сконструировать лоток, в котором лезвия всегда будут оставаться сухими», - рассказала Аня Гераськина.



Ася Игнатова с подругой придумала зубную щетку со встроенной нитью. Чтобы не терялась. Нить закончилась - пора и щетку менять.



На создание этого устройства друзей вдохновили уроки геометрии. «Это маркерно-меловой циркуль-резак. Он может работать на любых поверхностях», - рассказал Алексей Беликов. По словам Максима Антонова, «главный потребитель – образовательное учреждение».



В «Кванториуме» открываются новые направления. Например, квант дополненной и виртуальной реальности. А также - и это особая гордость - на базе технопарка заработают группы Яндекс Лицея. «Это программа по обучению программированию на базе языка Python. Это поможет повысить в регионе общий уровень готовности детей к программированию», - рассказала директор детского технопарка Татьяна Гореликова.



Более пятисот учащихся придут в «Кванториум» в этом учебном году.

Все те, кто сейчас не попал в один из квантумов, остаются в резерве. До 16 сентября можно записаться или оставить заявку на сайте. В декабре по результатам отбора освободятся места, и детей пригласят на занятия.



Учеба еще не началась, а дети уже здесь - пришли, чтобы помочь родному «Кванториуму» подготовиться к первой итерации - так здесь называют трехмесячный период обучения. Всего таких периодов три в году. Набор открылся первого сентября и продолжается до 16 сентября включительно.Как рассказала директор технопарка Татьяна Гореликова, «на данный момент у нас осталось 23 места, это места для ребят 8-11 классов».Продолжат работу полюбившиеся направления: аэроквантум, робоквантум, айти-квантум, школа информационной безопасности, промышленный дизайн - у этой группы всегда много проектов.«Я заметила на лезвиях коньков небольшую ржавчину, и мне пришла мысль сконструировать лоток, в котором лезвия всегда будут оставаться сухими», - рассказала Аня Гераськина.Ася Игнатова с подругой придумала зубную щетку со встроенной нитью. Чтобы не терялась. Нить закончилась - пора и щетку менять.На создание этого устройства друзей вдохновили уроки геометрии. «Это маркерно-меловой циркуль-резак. Он может работать на любых поверхностях», - рассказал Алексей Беликов. По словам Максима Антонова, «главный потребитель – образовательное учреждение».В «Кванториуме» открываются новые направления. Например, квант дополненной и виртуальной реальности. А также - и это особая гордость - на базе технопарка заработают группы Яндекс Лицея. «Это программа по обучению программированию на базе языка Python. Это поможет повысить в регионе общий уровень готовности детей к программированию», - рассказала директор детского технопарка Татьяна Гореликова.Более пятисот учащихся придут в «Кванториум» в этом учебном году.Все те, кто сейчас не попал в один из квантумов, остаются в резерве. До 16 сентября можно записаться или оставить заявку на сайте. В декабре по результатам отбора освободятся места, и детей пригласят на занятия.





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