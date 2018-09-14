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НОВОСТИ | Общество



14.09.2018 09:50 Яблочный год: плюсы и минусы изобилия
Алина Фурсенко

Даже в самый урожайный год тульские яблоки дороже, чем бананы

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Кажется, будто бы у каждого туляка своя яблоня. Урожай яблок в этом году особенно хорош по всему региону. В деревне Шкилевке Ефремовского района сады занимают 438 гектаров, правда, рабочих из них чуть меньше 150: остальные посажены еще полвека назад и требуют, выражаясь агроязыком, раскорчевки. Однако площадь все равно внушительная и урожай тоже. А вот прибыли нет.

«Мы вот пока на данный момент собрали 800 тонн и еще тонн 500 мы думаем, что соберем. Еле-еле продаем свои яблоки, теперь даже за 15 не берут, говорят, что везде яблок полно», - рассказала Надежда Першина, управляющий ООО «Междуречье».

Все, что не продается к концу сезона и не помещается в хранилища, отдается и вовсе за бесценок, 3,5 рубля кило. Казалось бы, на рынке в таком случае отдавать яблоки должны за сущие копейки, но… нет. Средняя цена от 60-70, а то и 100 рублей.

Конечно, каждое хозяйство и даже частники продают за свою цену, а формируется она на рынке весьма затейливо. Что называется, демпинг здесь не приветствуется. «Они держат 70-80, и мы ставим. Мы можем поставить за 20-30, но мы людям сломаем цену. Поставишь по 35 - спрашивают, почему у вас такие дешевые яблоки, поставила по 70 – люди стали брать», - говорит садовод Нина Пузанова.

Вот такая интересная рыночная психология. Конечно, далеко не у всех хозяйств проблемы с реализацией, есть в Тульской области и те, чьи поставки полностью расписаны – на продажу, на пастилу, на экспорт. Коммерческий талант тут не менее важен, чем садоводческий.

По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «чтобы диалог на эту тему начать, надо заявить о себе, что мы нуждаемся в такой помощи. Мы по своей части, комитет по предпринимательству по своей, не откажем в помощи установления контакта с сетевыми магазинами. Вопрос с ними решить непросто, мы не волшебники, и у всех есть определенные требования, но попытаться мы можем».

Кроме того, в сезон, когда яблоки можно найти даже бесплатно и в городе продавать их невыгодно, выход - строить вместительные хранилища и реализовывать зимой. Впрочем, для рядового туляка главный вопрос все-таки в другом: почему даже в условиях самого лучшего урожая наши, тульские яблоки, в супермаркетах все равно дороже, чем бананы.













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