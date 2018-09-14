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НОВОСТИ | Общество



14.09.2018 09:22 Туляки не имеют возможности безопасно перейти дорогу около кладбища
Надежда Долгих

Туляки не имеют возможности безопасно перейти дорогу около кладбища

| фото |
Остановку напротив второго кладбища на Новомосковском шоссе обозначает разве что вот этот фонарный столб, на котором нет ни знаков, ни расписания маршрутов. Мало того, определенную трудность составляет ещё одна задача - перейти дорогу.

Испытание не для слабонервных: по четырёхполосной трассе машины несутся со скоростью 90 километров час, зебры нет, но пешеходов это не останавливает.

«Хоть «зебру» здесь сделать надо, чтоб водитель хоть немного притормаживал», - жалуется Виктор Федулов.

«Нет остановочного павильона, летом солнце очень яркое, стоим долго, пыли достаточно», - добавляет Любовь Полякова.

Пешеходный переход здесь когда-то был: не до конца стёртые полосы ещё видны рядом с двойной сплошной. Однако из-за большого количества аварий сотрудники автоинспекции рекомендовали его вообще ликвидировать. Со стороны же кладбища имеется и остановочный павильон, но на приличном расстоянии от знака и самой дороги. Оказалось, и этого скоро не будет.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, «мы дорабатываем проект организации движения на этом участке, который не предусматривает в этом месте в дальнейшем остановочный пункт».

Впрочем, остановочные пункты располагаются с обеих сторон дороги примерно в 200 метрах от кладбища, но пешеходного перехода нет и там. Да и скорость движения не намного меньше - 70 километров в час.

«Скорость будем снижена до 60, а при необходимости будем снижать ещё, - уверяет Сиунов. – Для соблюдения безопасности там необходимо освещение и организация пешеходного перехода, что мы предусматриваем в своём проекте. И, соответственно, обеспечение безопасного прохода к остановке. На сегодняшний день, чтобы подойти к остановке, необходимо двигаться по обочине, что небезопасно».

Дорога принадлежит Тулаавтодору, а прилегающая территория - зона ответственности городской администрации. Реализация проекта планируется на 2019-й год. А пока у посетителей кладбища нет другого выхода, кроме как и дальше испытывать судьбу на прочность, переходя дорогу теперь уже к оборудованным остановочным павильонам.
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