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14.09.2018 09:22 Туляки не имеют возможности безопасно перейти дорогу около кладбища Надежда Долгих





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Испытание не для слабонервных: по четырёхполосной трассе машины несутся со скоростью 90 километров час, зебры нет, но пешеходов это не останавливает.



«Хоть «зебру» здесь сделать надо, чтоб водитель хоть немного притормаживал», - жалуется Виктор Федулов.



«Нет остановочного павильона, летом солнце очень яркое, стоим долго, пыли достаточно», - добавляет Любовь Полякова.



Пешеходный переход здесь когда-то был: не до конца стёртые полосы ещё видны рядом с двойной сплошной. Однако из-за большого количества аварий сотрудники автоинспекции рекомендовали его вообще ликвидировать. Со стороны же кладбища имеется и остановочный павильон, но на приличном расстоянии от знака и самой дороги. Оказалось, и этого скоро не будет.



По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, «мы дорабатываем проект организации движения на этом участке, который не предусматривает в этом месте в дальнейшем остановочный пункт».



Впрочем, остановочные пункты располагаются с обеих сторон дороги примерно в 200 метрах от кладбища, но пешеходного перехода нет и там. Да и скорость движения не намного меньше - 70 километров в час.



«Скорость будем снижена до 60, а при необходимости будем снижать ещё, - уверяет Сиунов. – Для соблюдения безопасности там необходимо освещение и организация пешеходного перехода, что мы предусматриваем в своём проекте. И, соответственно, обеспечение безопасного прохода к остановке. На сегодняшний день, чтобы подойти к остановке, необходимо двигаться по обочине, что небезопасно».



Дорога принадлежит Тулаавтодору, а прилегающая территория - зона ответственности городской администрации. Реализация проекта планируется на 2019-й год. А пока у посетителей кладбища нет другого выхода, кроме как и дальше испытывать судьбу на прочность, переходя дорогу теперь уже к оборудованным остановочным павильонам.



Остановку напротив второго кладбища на Новомосковском шоссе обозначает разве что вот этот фонарный столб, на котором нет ни знаков, ни расписания маршрутов. Мало того, определенную трудность составляет ещё одна задача - перейти дорогу.Испытание не для слабонервных: по четырёхполосной трассе машины несутся со скоростью 90 километров час, зебры нет, но пешеходов это не останавливает.«Хоть «зебру» здесь сделать надо, чтоб водитель хоть немного притормаживал», - жалуется Виктор Федулов.«Нет остановочного павильона, летом солнце очень яркое, стоим долго, пыли достаточно», - добавляет Любовь Полякова.Пешеходный переход здесь когда-то был: не до конца стёртые полосы ещё видны рядом с двойной сплошной. Однако из-за большого количества аварий сотрудники автоинспекции рекомендовали его вообще ликвидировать. Со стороны же кладбища имеется и остановочный павильон, но на приличном расстоянии от знака и самой дороги. Оказалось, и этого скоро не будет.По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, «мы дорабатываем проект организации движения на этом участке, который не предусматривает в этом месте в дальнейшем остановочный пункт».Впрочем, остановочные пункты располагаются с обеих сторон дороги примерно в 200 метрах от кладбища, но пешеходного перехода нет и там. Да и скорость движения не намного меньше - 70 километров в час.«Скорость будем снижена до 60, а при необходимости будем снижать ещё, - уверяет Сиунов. – Для соблюдения безопасности там необходимо освещение и организация пешеходного перехода, что мы предусматриваем в своём проекте. И, соответственно, обеспечение безопасного прохода к остановке. На сегодняшний день, чтобы подойти к остановке, необходимо двигаться по обочине, что небезопасно».Дорога принадлежит Тулаавтодору, а прилегающая территория - зона ответственности городской администрации. Реализация проекта планируется на 2019-й год. А пока у посетителей кладбища нет другого выхода, кроме как и дальше испытывать судьбу на прочность, переходя дорогу теперь уже к оборудованным остановочным павильонам.





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