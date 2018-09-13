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13.09.2018 18:48 Жителей Северо-Задонска обеспечили рыжей водой Олег Масальский





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Эпопея с нормальным водоснабжением в Северо-Задонске тянулась не один год. Активно этот вопрос начали решать прошлым летом и осенью. Именно тогда в микрорайоне началась прокладка новых сетей водоснабжения. Сегодня эти работы, как нас заверили в администрации, подходят к завершению. Но есть и другой вопрос.



По словам заместителя главы администрации Донского Николая Симонова, «первая задача стояла обеспечить стабильное водоснабжение, вторая задача – сейчас требуется строить новую станцию очистки. Проект сейчас готовится».



Правда, для жителей дома по Мичурина, 76 проблема оказалась ещё и в расположении дома. Он является крайней точкой всей системы, что и становится причиной более мутной воды во время проведении работ на сетях. Но данную проблему специалисты обещают решить. «Я их заставил, чтобы до конца недели подключили пластиковую трубу, которую проложили, - объяснил жителям Николай Симонов. – Надеюсь, с понедельника вода у вас будет чистая».



А пока качество воды в квартирах оставляет желать лучшего, жители намерены обратиться за её анализами в Роспотребнадзор, и уже на основании вынесенного заключения добиваться перерасчёта.



«Готовить на ней невозможно, питьевую воду постоянно покупаем. Три недели не можем искупаться». В подтверждение этих слов жители дома по Мичурина, 76 в Северо-Задонске демонстрируют ёмкости с водой, которая вот уже несколько недель течёт из кранов, а ещё бытовые фильтры - они забились всего за несколько дней. «Полностью весь дом забит глиной, а у нас трубы все новые», - жалуется старшая по дому Надежда Трохименко.Эпопея с нормальным водоснабжением в Северо-Задонске тянулась не один год. Активно этот вопрос начали решать прошлым летом и осенью. Именно тогда в микрорайоне началась прокладка новых сетей водоснабжения. Сегодня эти работы, как нас заверили в администрации, подходят к завершению. Но есть и другой вопрос.По словам заместителя главы администрации Донского Николая Симонова, «первая задача стояла обеспечить стабильное водоснабжение, вторая задача – сейчас требуется строить новую станцию очистки. Проект сейчас готовится».Правда, для жителей дома по Мичурина, 76 проблема оказалась ещё и в расположении дома. Он является крайней точкой всей системы, что и становится причиной более мутной воды во время проведении работ на сетях. Но данную проблему специалисты обещают решить. «Я их заставил, чтобы до конца недели подключили пластиковую трубу, которую проложили, - объяснил жителям Николай Симонов. – Надеюсь, с понедельника вода у вас будет чистая».А пока качество воды в квартирах оставляет желать лучшего, жители намерены обратиться за её анализами в Роспотребнадзор, и уже на основании вынесенного заключения добиваться перерасчёта.





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