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13.09.2018 17:27 По итогам поездки в Ясногорск губернатор собрал министров Вести-Тула





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«За объекты, которые находятся на территории вашего муниципального образования, ответственность несёте вы, - обратился губернатор к главе администрации Ясногорского района. – Не надо доводить ситуацию до критической. Мы с вами встречаемся каждый понедельник на видеоконференции, где вы имеете возможность доложить о ситуации, которая подходит к точке кипения. Не надо ждать, пока жители закидают жалобами. То же самое относится и к министрам, которые здесь сидят. Если видите проблемы – включайтесь и помогайте их решать».



Результаты поездки в Ясногорск 12 сентября 2018 года не заставили себя долго ждать. Уже сегодня глава региона провёл совещание с министрами и членами правительства Тульской области. По словам Алексея Дюмина, все проблемы, обозначенные жителями района, уже находятся в стадии проработки путей их решения, в том числе губернатор пообещал найти внебюджетные средства, чтобы начать ремонт местного ДК, которого здесь не было со дня его открытия в 1954 году.«За объекты, которые находятся на территории вашего муниципального образования, ответственность несёте вы, - обратился губернатор к главе администрации Ясногорского района. – Не надо доводить ситуацию до критической. Мы с вами встречаемся каждый понедельник на видеоконференции, где вы имеете возможность доложить о ситуации, которая подходит к точке кипения. Не надо ждать, пока жители закидают жалобами. То же самое относится и к министрам, которые здесь сидят. Если видите проблемы – включайтесь и помогайте их решать».





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