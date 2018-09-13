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13.09.2018 16:35 Собак, отловленных в Туле, будут содержать в Подмосковье Вести-Тула





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Отловленные животные будут содержаться в двух приютах, расположенных в подмосковном Зеленограде. Один из них – «Мокрый нос» - рассчитан на 800 бродяг, другой – «Ника» - на 350. На содержание каждого из хвостатых в рамках муниципального контракта выделяется 50 рублей в день.



Как сообщила президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина, «животные осядут в приюте, он будет заполнен. Мы рассматриваем работу здесь на год, если администрация не предложит варианты сотрудничества, например, на частно-государственном партнерстве. Со стороны администрации были проверки, к нам приезжали в гости, смотрели все условия. Все животные, которые будут отловлены, будут размещены на нашем сайте. Там всех животных можно будет увидеть и узнать по ним подробную информацию».



Бездомные собаки Тулы обретут не только приют, но и дом. В пряничной столице, Щёкинском и Узловском районах решили проблему отлова и содержания бродячих собак. Этим займется благотворительный фонд «Ника».Отловленные животные будут содержаться в двух приютах, расположенных в подмосковном Зеленограде. Один из них – «Мокрый нос» - рассчитан на 800 бродяг, другой – «Ника» - на 350. На содержание каждого из хвостатых в рамках муниципального контракта выделяется 50 рублей в день.Как сообщила президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина, «животные осядут в приюте, он будет заполнен. Мы рассматриваем работу здесь на год, если администрация не предложит варианты сотрудничества, например, на частно-государственном партнерстве. Со стороны администрации были проверки, к нам приезжали в гости, смотрели все условия. Все животные, которые будут отловлены, будут размещены на нашем сайте. Там всех животных можно будет увидеть и узнать по ним подробную информацию».







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