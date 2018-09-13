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НОВОСТИ | Общество



13.09.2018 16:04 Тульская область получила в дар икону князя Дмитрия Донского
Вести-Тула

Тульская область получила в дар икону князя Дмитрия Донского

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Сегодня у колокольни Тульского кремля состоялась церемония принесения в дар Тульской епархии Московского патриархата и правительству Тульской области иконы святого благоверного князя Дмитрия Донского. Икона написана известным современным иконописцем Валерием Лагутиным, изготовлена из морёного дуба возрастом 2000 лет, инкрустирована янтарём.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий обратился к верующим с архипастырским словом. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что имя Дмитрия Донского неразрывно связано с историей тульской земли и всей России, и что совсем скоро в регионе будут отмечать годовщину победы русского воинства на Куликовом поле.

«Я хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия – экологическое движение «Зелёная Россия». Уверен, что икона святого князя Дмитрия Донского, которая передаётся в дар Тульской области, будет служить символом мужества, героизма и силы духа для всех нынешних и будущих защитников российского государства», - сказал губернатор Алексей Дюмин.

Сегодня икона пребывает в церкви Параскевы Пятницы села Дедилово Киреевского района. Завтра с утра её ждут в храме Димитрия Донского в городе Донском, в 16 часов – в Богородицерождественском храме села Монастырщино. В субботу 15 сентября в 11.00 икону будут ждать на Красном холме Куликова поля.
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