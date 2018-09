НОВОСТИ | Общество







13.09.2018 17:16 Тульским абонентам «Ростелекома» стал доступен эксклюзивный истребитель Як-3Т в World of Warplanes Вести-Тула





При подключении тарифного плана «Игровой» и активации опции «Игры Wargaming» жители Тулы и области теперь могут получить в свое распоряжение эксклюзивный премиум истребитель VII уровня – Як-3Т. Он развивает скорость до 650 км/час, обладает высокой маневренностью в горизонтальном вираже и на малых высотах. Самолет оснащен крупнокалиберным вооружением, эффективным в ближнем бою (пушка 37-мм НС-37 и две синхронные пушки 20-мм Б-20).



«По данным аналитиков, в России примерно треть населения регулярно сражается в онлайн-играх. Мы развиваем «Игровой» таким образом, чтобы удовлетворить максимум потребностей игроков с разными интересами и предпочтениями. Теперь быстрее добиваться убедительных побед смогут поклонники отечественных ВВС. Они получили легендарный истребитель Як-3Т, который особо опасен в ближнем бою. Желаем всем пользователям тарифа «Игровой» новых побед на суше, на море и в воздухе», – подчеркнула вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.



«С гордостью передаем Як-3T любителям яростных воздушных сражений в World of Warplanes. Уверен, им понравится, насколько точно виртуальная машина соответствует техническим характеристикам и боевому духу своего прототипа», – прокомментировал Андрей Жугарь, Publishing Director World of Warplanes.



Компания «Ростелеком» первой на мировом рынке в 2016 году запустила специальный тарифный план для поклонников онлайн-игр – «Игровой», базовым партнером которого стал Wargaming.



Первым эксклюзивом для абонентов «Ростелекома» стал танк VIII уровня T-44-100 (Р), включая: прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», дополнительный камуфляж, уникальную наклейку войск связи СССР, обвесы в виде катушки и мачты связи, а также слот в ангаре. В 2017 году стал доступен премиум крейсер VI уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков.



Во всех трех играх на время пользования тарифным планом «Игровой» абоненты «Ростелекома» автоматически получают премиум аккаунт, который позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.



На протяжении трех лет компания развивает полноценную виртуальную экосистему, в которой будет доступно всё, что нужно онлайн-игроку, включая максимальную скорость передачи данных, минимальный пинг и различные эксклюзивные преимущества от самых популярных игр для абонентов «Ростелекома».



Только до 30 сентября 2018 года у жителей Тулы и Тульской области есть возможность подключить тарифный план «Игровой» и пользоваться им два месяца на специальных условиях – за 690 рублей в месяц (на 19% ниже базовой стоимости).



Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.



