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НОВОСТИ | Общество



13.09.2018 12:38 Туляки обживают новые пространства
Анастасия Октябрьская



| фото |
Первая «Искра» на территории нового городского пространства зажглась в начале этого лета. Появились уютные кафе, бары, рестораны. Прописались творческие студии. Прошли первые фестивали и лекции под открытым небом. И туляки потянулись.

«Нами была выбрана правильная концепция. Мы сформировали пул резидентов, которые предоставляют услуги питания и развлечения. Также в нашем пространстве будут оказываться услуги индустрии красоты, обучающие, развивающие программы. Периодически у нас проходят занятия йогой, ребята в свободном формате фитнесом занимаются», - рассказывает управляющий партнёр нового городского пространства «Искра» Вячеслав Шингалеев.

У природы нет плохой погоды, говорят художники. И продолжают выходить на пленэры. «К нам приходят люди разных абсолютно возрастов. Это интересно и детям, и взрослым. Допустим мамам в декрете», - говорит руководитель арт-студии «Палитра» Ксения Заикина.

По выходным этот газон художники делят с желающими изучать английский язык. В игровой форме для детей и в разговорной для взрослых преподаватели помогают повысить уровень владения языком.

Здесь можно взять в прокат роликовые коньки, электросамокаты, байки. Пространство мобильно. Отсюда можно начать знакомство с Тульской набережной и историческим центром оружейной столицы. Ещё один немаловажный плюс – парковка для автомобилей на 300 мест. До неё рукой подать.

Ну и главное – аутентичность. Пространство очень тульское. Можно на «Искре» испить чая. Причём из тульского самовара. А сырьё берут не где-нибудь, а на огородах самого Льва Николаевича Толстого – в усадьбе «Ясная Поляна».














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