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13.09.2018 12:12 В регионе прошла Всероссийская акция «Научись спасать жизнь» Виталий Моторин





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В медицине катастроф существует понятие золотого часа. Именно грамотная медицинская помощь, оказанная в первые 60 минут, максимально повышает шансы пострадавшего на выживание и сохранение здоровья. Но проблема в том, что рядом с ним в первое время оказываются увы не профессиональные медики, а самые обычные люди.



Именно для тех, кто боится крови, сам испытывает сильный шок, совершенно к этому не готов, но все-таки должен помочь, Федеральная акция с максимально понятным названием «Научись спасать жизни» и проходит. Статисты, а правильнее их назвать актерами, не только выглядят, но и ведут себя так же как жертвы реальных ДТП.





Тула подобную акцию проводит уже во второй раз. И о том почему среди обучаемых так много школьников и студентов мы спросили у одного из ее организаторов - Юлии Шойгу. «Навык первой помощи – то, что должен уметь каждый человек. Есть разные программы, но основной акцент делается на школьников», - рассказала директор Центра экстренной психологический помощи МЧС России Юлия Шойгу.





Внимание к этой акции руководителей самого высокого уровня еще раз говорит о ее значимости. О том, какие задачи она призвана решать участникам рассказал и глава нашего региона Алексей Дюмин. «Цель сегодняшнего мероприятия – научить как можно больше людей правильно оказывать первую медицинскую помощь», - отметил губернатор.



К тому, что эти учения не сделают из обычных туляков профессиональных спасателей, организаторы готовы. Но, с другой стороны, безучастно снимать реальную трагедию на мобильник, те кто увлеченно фотографировал на него учения теперь тоже скорее всего не будут.



Глубокие раны, много крови, разорванная и перепачканная одежда - не пугайтесь все это лишь очень хороший грим. Оттого пострадавшие и говорят об этом настолько спокойно, да и в принципе говорят. Действие происходит на учебной площадке МЧС, и имеет сугубо образовательные цели.В медицине катастроф существует понятие золотого часа. Именно грамотная медицинская помощь, оказанная в первые 60 минут, максимально повышает шансы пострадавшего на выживание и сохранение здоровья. Но проблема в том, что рядом с ним в первое время оказываются увы не профессиональные медики, а самые обычные люди.Именно для тех, кто боится крови, сам испытывает сильный шок, совершенно к этому не готов, но все-таки должен помочь, Федеральная акция с максимально понятным названием «Научись спасать жизни» и проходит. Статисты, а правильнее их назвать актерами, не только выглядят, но и ведут себя так же как жертвы реальных ДТП.Тула подобную акцию проводит уже во второй раз. И о том почему среди обучаемых так много школьников и студентов мы спросили у одного из ее организаторов - Юлии Шойгу. «Навык первой помощи – то, что должен уметь каждый человек. Есть разные программы, но основной акцент делается на школьников», - рассказала директор Центра экстренной психологический помощи МЧС России Юлия Шойгу.Внимание к этой акции руководителей самого высокого уровня еще раз говорит о ее значимости. О том, какие задачи она призвана решать участникам рассказал и глава нашего региона Алексей Дюмин. «Цель сегодняшнего мероприятия – научить как можно больше людей правильно оказывать первую медицинскую помощь», - отметил губернатор.К тому, что эти учения не сделают из обычных туляков профессиональных спасателей, организаторы готовы. Но, с другой стороны, безучастно снимать реальную трагедию на мобильник, те кто увлеченно фотографировал на него учения теперь тоже скорее всего не будут.









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