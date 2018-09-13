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13.09.2018 11:55 На Первое ратное поле страны съезжаются реконструкторы "Вести-Тула"





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Все дни посетителей ждут средневековая ярмарка и ремесленные площадки. Сегодня и завтра в лагере на берегу Дона у деревни Татинки можно познакомиться с традициями Руси и Золотой Орды XIII-XIV веков, а в субботу, 15-го сентября, масштабная историческая площадка развернется на территории старейшего мемориала – на Красном холме, куда и прибудет икона Дмитрия Донского.





Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» сегодня открывает торжества, посвященные 638-й годовщине Куликовской битвы. В программе, рассчитанной на три дня, как всегда, множество конкурсов, состязаний, пеших и конных турниров, исторические маневры и игры.Все дни посетителей ждут средневековая ярмарка и ремесленные площадки. Сегодня и завтра в лагере на берегу Дона у деревни Татинки можно познакомиться с традициями Руси и Золотой Орды XIII-XIV веков, а в субботу, 15-го сентября, масштабная историческая площадка развернется на территории старейшего мемориала – на Красном холме, куда и прибудет икона Дмитрия Донского.

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