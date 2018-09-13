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НОВОСТИ | Общество



13.09.2018 11:32 Проблему нехватки медиков успешно решают на юге области
Алина Фурсенко



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Олеся Гаджимагомедова - врач-неонатолог. Ее муж Максим – анестезиолог. Встречаются супруги только здесь, в операционной, сопровождая каждое кесарево сечение.

Врачебное семейство решило переехать в Ефремов из Курской области вовремя – таких специалистов тут недоставало. «Во-первых, здесь давали молодым специалистам подъемные деньги, плюс еще компенсация была за найм жилья. Во-вторых, обещали выделить служебное жилье», - говорит Максим Гаджимагомедов.

Относительно новая пятиэтажка, трехметровые потолки и довольно просторные комнаты – новые жильцы в суете даже не снимая белых халатов, начинают обживаться. Терапевт Александр Чулин в Ефремове тоже новичок – из Подмосковья. Предложения работать в Тульской области начали поступать еще во время учебы в Рязанском медицинском институте. По словам Александра, «…работать комфортно, но нагрузки слишком большие. Врачей мало. Хотелось бы, чтобы их было больше».

Так что если бы по соседству оказалось больше коллег, отмечает молодой терапевт, было бы лучше и врачам и пациентам. Тут трудно не согласиться, однако, пока больница располагает семью квартирами. И смогла пригласить 9 специалистов. Как рассказал главный врач Ефремовской районной больницы Вясеслав Голубенко, «…четыре квартиры были предоставлены муниципалитетом города Ефремова, отремонтированы за счет фонда «Перспектива» при поддержке губернатора. Три квартиры были приобретены министерством здравоохранения Тульской области». Жилье – довольно серьезный стимул, уверен главврач Ефремовской больницы. Поэтому, как только будет возможность – количество служебных квадратных метров планируют расширять.

«В Ефремове достаточно солидный возраст врачей-терапевтов, которые работают на участке. Если сейчас у нас средний возраст по региону 45 лет, то в Ефремове это старше 50 - 53,7. Поэтому нужно думать о том, чтобы набирать врачей на перспективу. Плюс Ефремовский район достаточно большой и фельдшерско-акушерские пункты им тоже нужны», - говорит заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина.

Начало положено. И пусть сегодняшнее пополнение, что называется, из варягов, медики надеются, что и коренные ефремовцы совсем скоро пополнят кадровый состав местных больниц.

















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