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НОВОСТИ | Общество



13.09.2018 11:08 В Ясногорске пытаются решать проблемы здравоохранения
Алексей Еремин



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Ясногорская районная больница скорее больше походит на декорации к одному из фильмов о жизни в советское время, а может быть и дореволюционной России. Оказавшись здесь, сразу становится понятно, почему жители района обратились напрямую к главе региона.

«Мы понимаем, насколько в плачевном состоянии находится данное медицинское учреждение. Будем оперативно принимать меры для того, чтобы здесь стало более комфортно, более уютно», - сказал губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к пациентам больницы.

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «…совместно с фондом «Перспектива» на ремонт этого учреждения было получено более 6 млн. рублей. Будут заменены окна, полы, отремонтированы стены и отопительное оборудование».

В сентябре здесь уже начнётся ремонт кабинетов и помещений взрослой поликлиники, в 2019 году капремонт асфальтового покрытия. Помимо того, что поликлиника нуждается в срочном ремонте, здесь проблема, как и во всей губернии, в нехватке медицинских работников. Проблема нехватки узких специалистов сегодня решается за счёт выездных приёмов медиков из областных учреждений здравоохранения. Педиатры, терапевты, хирурги, фельдшеры – сегодня здесь рады видеть всех.

О проблемах здравоохранения в районе говорили и сотрудники индустриальной фермы, к слову, крупнейшего предприятия по молочному скотоводству в области. Вопросы к главе региона разные: от коммунальных бед до строительства долгожданного ФОКа, ремонта местного дома культуры и тротуаров на выезде из города.

В свою очередь, руководитель компании рассказал губернатору о подготовке к реализации экспортно-ориентированного инвестиционного проекта по глубокой переработке молока. «Это инновационный проект. Молоко будет раскладываться на составляющие и производиться продукты, которые в России в настоящее время не производятся», - говорит управляющий директор компании фермы индустриального типа Олег Давидовский.

В настоящий момент совместно с Тульской региональной Корпорацией развития проводится подбор инвестиционной площадки для строительства. Объем вложений превысит 1,6 млрд. рублей. Проект планируется реализовать в 2019-2020 годах.
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