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НОВОСТИ | Общество



12.09.2018 19:37 Тульский поэт Валерий Ходулин вернулся из Крыма с «золотой Никой»
Надежда Долгих

Тульский поэт Валерий Ходулин вернулся из Крыма с «золотой Никой»

| фото |
«Крестят в след его старушки и гудят колокола, По Белёву едет Пушкин, едет в сторону Орла». Эти строки поэта Валерия Ходулина слышали многие туляки со сцен оружейной столицы и области. Прозвучали они и в жарком августовском Крыму на фестивале «Славянские традиции». И, к неожиданности их автора, были высоко оценены.

«Эту награду между собой называют «золотая Ника», это самая высшая награда. Я также завоевал диплом третьей степени зрительских симпатий», - рассказал Валерий Ходулин.

Говорят, в Крыму нельзя не быть поэтом, но Валерий Ходулин не может не писать и в оружейной столице. Кстати, именно певцом тульской земли его считают на малой родине. Два десятка книг и более 80-ти наград. Он дважды бывал в горячих точках – в Дагестане и Чечне.

81-летний поэт до сих пор работает! На Косогорском металлургическом заводе возглавляет пресс-центр. А вопрос «работа или творчество» для него никогда и не стоял: «Для меня это неразрывно. Я практически всю жизнь работал. 15-летним мальчишкой в 1952 году пришёл на Тульский оружейный завод, и с тех пор трудовая деятельность моя была беспрерывной».

Об оружейниках и Ясной Поляне, о Туле и боевых действиях далеко за ее пределами. Какие только темы не поднимает поэт в своем творчестве! Да и сколько еще нерассказанного, ненаписанного!?













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