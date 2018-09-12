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12.09.2018 19:37 Тульский поэт Валерий Ходулин вернулся из Крыма с «золотой Никой» Надежда Долгих





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«Эту награду между собой называют «золотая Ника», это самая высшая награда. Я также завоевал диплом третьей степени зрительских симпатий», - рассказал Валерий Ходулин.



Говорят, в Крыму нельзя не быть поэтом, но Валерий Ходулин не может не писать и в оружейной столице. Кстати, именно певцом тульской земли его считают на малой родине. Два десятка книг и более 80-ти наград. Он дважды бывал в горячих точках – в Дагестане и Чечне.



81-летний поэт до сих пор работает! На Косогорском металлургическом заводе возглавляет пресс-центр. А вопрос «работа или творчество» для него никогда и не стоял: «Для меня это неразрывно. Я практически всю жизнь работал. 15-летним мальчишкой в 1952 году пришёл на Тульский оружейный завод, и с тех пор трудовая деятельность моя была беспрерывной».



Об оружейниках и Ясной Поляне, о Туле и боевых действиях далеко за ее пределами. Какие только темы не поднимает поэт в своем творчестве! Да и сколько еще нерассказанного, ненаписанного!?



«Крестят в след его старушки и гудят колокола, По Белёву едет Пушкин, едет в сторону Орла». Эти строки поэта Валерия Ходулина слышали многие туляки со сцен оружейной столицы и области. Прозвучали они и в жарком августовском Крыму на фестивале «Славянские традиции». И, к неожиданности их автора, были высоко оценены.«Эту награду между собой называют «золотая Ника», это самая высшая награда. Я также завоевал диплом третьей степени зрительских симпатий», - рассказал Валерий Ходулин.Говорят, в Крыму нельзя не быть поэтом, но Валерий Ходулин не может не писать и в оружейной столице. Кстати, именно певцом тульской земли его считают на малой родине. Два десятка книг и более 80-ти наград. Он дважды бывал в горячих точках – в Дагестане и Чечне.81-летний поэт до сих пор работает! На Косогорском металлургическом заводе возглавляет пресс-центр. А вопрос «работа или творчество» для него никогда и не стоял: «Для меня это неразрывно. Я практически всю жизнь работал. 15-летним мальчишкой в 1952 году пришёл на Тульский оружейный завод, и с тех пор трудовая деятельность моя была беспрерывной».Об оружейниках и Ясной Поляне, о Туле и боевых действиях далеко за ее пределами. Какие только темы не поднимает поэт в своем творчестве! Да и сколько еще нерассказанного, ненаписанного!?





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