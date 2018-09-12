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12.09.2018 19:21 Ситуацию с кишечной инфекцией в «Иншинке» прокомментировали в Роспотребнадзоре и минздраве
Вести-Тула

Пятеро детей оказались на больничной койке из-за кишечной инфекции

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Пятеро детей оказались на больничной койке из-за кишечной инфекции. Сведения о случаях заболевания поступили накануне в региональное управление Роспотребнадзора. Произошли они в областном детском многопрофильном санатории «Иншинка». Санитарные врачи незамедлительно провели весь комплекс необходимых мероприятий. Согласно заключениям медиков, в основном, заболевания у детей протекали в легкой форме.

Как сообщила заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова, «проведена заключительная дезинфекция, организована текущая дезинфекция, наблюдение за контактными детьми и сотрудниками. Проведено лабораторное обследование сотрудников. Анализы в работе».

По словам директора департамента здравоохранения Тульской области Елены Дурновой, «состояние всех детей относительно удовлетворительное. Признаков заболевания нет. Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов анализов. Все дети у меня на личном контроле, каждые два часа докладывают о ситуации. Родители одного ребёнка отказались от его госпитализации, его состояние удовлетворительное».
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