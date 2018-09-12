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12.09.2018 19:09 В Керчи на боевое дежурство заступили тульские «Панцири» Тамара Симонова





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Алексей Греков работает на такой машине уже не первый год. Стать военным мечтал со старшей школы. Пример подавали отец и брат, которые тоже носят погоны. Приехал в Крым из Санкт-Петербурга специально, чтобы нести службу на полуострове. Когда стало известно, что на дежурство поступят комплексы «Панцирь-С», прошел специальное обучение и теперь руководит несколькими расчетами.



В случае опасности экипаж – это три человека - должен за считанные минуты занять свои боевые места в машине. И, если понадобится, выехать на новую огневую точку.



Впрочем, такую технику, можно настроить так, чтобы она сама выслеживала цели и сбивала их.



После всех учений на новых машинах, расчеты официально заступают на дежурство. Ритуалом не пренебрегают. Скромным составом поднимают флаг под гимн России и зачитывают доклад.



Все формальности завершены. Теперь можно снова возвращаться на место дислокации. Дежурство на контрольных точках ведут круглосуточно. Главная задача – поддерживать машину в полной боевой готовности.



Пока боевых заданий нет, экипаж тренируется работать на установке. Все действия должны быть доведены до автоматизма, чтобы в случае приказа «Панцирь-С» мог навести орудия и поразить любую цель.



Весит такая установка 35 тонн. Сделана она на базе «КамАЗа» и полностью российского производства. По сути это многофункциональная машина. Она сама обнаруживает цели и уничтожает их за считанные секунды.



Под пристальное внимание такого монстра на колесах попадают, к примеру, воздушные объекты, которые летят ниже трех километров. Если они еще и не зарегистрированы - по приказу стреляют на поражение.



Защищать восточный рубеж полуострова теперь будут еще и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Такая установка приходит в полную боевую готовность меньше чем за 5 минут. Снаряды, выпущенные с нее, поражают не только наземные, но воздушные и надводные цели, расстояние до которых до 20 километров.Алексей Греков работает на такой машине уже не первый год. Стать военным мечтал со старшей школы. Пример подавали отец и брат, которые тоже носят погоны. Приехал в Крым из Санкт-Петербурга специально, чтобы нести службу на полуострове. Когда стало известно, что на дежурство поступят комплексы «Панцирь-С», прошел специальное обучение и теперь руководит несколькими расчетами.В случае опасности экипаж – это три человека - должен за считанные минуты занять свои боевые места в машине. И, если понадобится, выехать на новую огневую точку.Впрочем, такую технику, можно настроить так, чтобы она сама выслеживала цели и сбивала их.После всех учений на новых машинах, расчеты официально заступают на дежурство. Ритуалом не пренебрегают. Скромным составом поднимают флаг под гимн России и зачитывают доклад.Все формальности завершены. Теперь можно снова возвращаться на место дислокации. Дежурство на контрольных точках ведут круглосуточно. Главная задача – поддерживать машину в полной боевой готовности.Пока боевых заданий нет, экипаж тренируется работать на установке. Все действия должны быть доведены до автоматизма, чтобы в случае приказа «Панцирь-С» мог навести орудия и поразить любую цель.Весит такая установка 35 тонн. Сделана она на базе «КамАЗа» и полностью российского производства. По сути это многофункциональная машина. Она сама обнаруживает цели и уничтожает их за считанные секунды.Под пристальное внимание такого монстра на колесах попадают, к примеру, воздушные объекты, которые летят ниже трех километров. Если они еще и не зарегистрированы - по приказу стреляют на поражение.





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