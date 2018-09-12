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12.09.2018 18:45 Гендиректор ТМК об обысках: Ситуация неприятная, но рабочая Вести-Тула





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По версии следствия, за период с первого января 2014 года по 20 апреля 2016 эта сумма превысила 100 миллионов рублей. Руководством «Тульского молочного комбината», как сообщалось управлением СУСК, также были внесены заведомо ложные сведения в налоговые декларации. Впоследствии размещенный пресс-релиз с сайта ведомства был удален.



И вот как прокомментировали нам ситуацию на самом комбинате. По словам генерального директора ОАО «ТМК» Алексея Фарафонова, «ситуация неприятная, но рабочая. Она связана с проведением налоговой проверки в 2013-2014 годах и выемкой документов, относящихся к тому периоду. Эти документы два года лежали в налоговой, летом их нам отдали. Сейчас их решили обратно изъять. Не очень понятно, зачем вызвали Росгвардию. Документы были готовы, мы их предоставили. Наверное, мы должны были испугаться. У нас есть законное право отстаивать свои интересы. Считаем, что налоговая проверка проведена необъективно и хотели бы всеми законными способами доказать это в судах и других инстанциях».



«Тульский молочный комбинат» сегодня брали штурмом сотрудники СОБРа и Росгвардии. Там проходили обыски. Пресс-служба регионального СУСК на своём сайте утром разместила информацию о том, что возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством предприятия от уплаты налогов в особо крупном размере.По версии следствия, за период с первого января 2014 года по 20 апреля 2016 эта сумма превысила 100 миллионов рублей. Руководством «Тульского молочного комбината», как сообщалось управлением СУСК, также были внесены заведомо ложные сведения в налоговые декларации. Впоследствии размещенный пресс-релиз с сайта ведомства был удален.И вот как прокомментировали нам ситуацию на самом комбинате. По словам генерального директора ОАО «ТМК» Алексея Фарафонова, «ситуация неприятная, но рабочая. Она связана с проведением налоговой проверки в 2013-2014 годах и выемкой документов, относящихся к тому периоду. Эти документы два года лежали в налоговой, летом их нам отдали. Сейчас их решили обратно изъять. Не очень понятно, зачем вызвали Росгвардию. Документы были готовы, мы их предоставили. Наверное, мы должны были испугаться. У нас есть законное право отстаивать свои интересы. Считаем, что налоговая проверка проведена необъективно и хотели бы всеми законными способами доказать это в судах и других инстанциях».





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