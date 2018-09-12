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12.09.2018 18:29 Семь УК в Туле четыре месяца не платили за вывоз мусора Вести-Тула





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Семь организаций, среди которых «Вертикаль», «Тульское УЖКХ», «Альянс», задолжали фирме «Экоресурс Сервис» 12 миллионов рублей за четыре месяца работы. До того, что мусор не вывозили, не дошло: в администрации Тулы прошли два экстренных совещания, по итогам которых принято соглашение о прямых платежах и подготовлен график погашения задолженности.



Как сообщил заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин, «подписано соглашение о погашении сформированной задолженности в течение времени, которое устроило и мусоровывозящую компанию, и должников. В пятницу должен быть получен первый платёж».



Жители Тулы будут платить за вывоз мусора напрямую исполнителю. Это касается домов, за которые отвечают управляющие компании группы «ПИК-комфорт».Семь организаций, среди которых «Вертикаль», «Тульское УЖКХ», «Альянс», задолжали фирме «Экоресурс Сервис» 12 миллионов рублей за четыре месяца работы. До того, что мусор не вывозили, не дошло: в администрации Тулы прошли два экстренных совещания, по итогам которых принято соглашение о прямых платежах и подготовлен график погашения задолженности.Как сообщил заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин, «подписано соглашение о погашении сформированной задолженности в течение времени, которое устроило и мусоровывозящую компанию, и должников. В пятницу должен быть получен первый платёж».





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