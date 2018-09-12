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12.09.2018 18:10 Сотрудника колонии в Донском подозревают в «подработке» наркокурьером Вести-Тула





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Их, как предполагается, подозреваемый намеревался доставить на территорию исправительного учреждения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении сотрудника колонии меры пресечения. В исправительном учреждении ведется служебная проверка.



Сотрудника исправительной колонии №5 УФСИН России по Тульской области подозревают в доставке наркотических средств осужденным. По информации пресс-службы ведомства, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий при личном досмотре у находящегося на службе сотрудника исправительной колонии города Донского в форменной одежде был обнаружен и изъят полимерный сверток с находящимися внутри капсулами с наркотическим веществом весом 1,39 г.Их, как предполагается, подозреваемый намеревался доставить на территорию исправительного учреждения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении сотрудника колонии меры пресечения. В исправительном учреждении ведется служебная проверка.

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