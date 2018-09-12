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12.09.2018 19:27 В Новомосковске презентованы игроки хоккейной команды «НХК» Олег Масальский





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Ребята, представляющие новомосковский хоккейный клуб, пока легионеры - это игроки, которые воспитывались в разных клубах, прошли отбор и получили приглашение в команду.



По словам генерального директора клуба «НХК» Алмаза Бадретдинова, «у нас есть стадионы, залы – хореографические, тренажёрные, два катка. Есть проживание, кормим ребят три раза в день. Те условия, которые мы даём по молодёжной лиге, есть не в каждой команде».



Поведет новомосковских хоккеистов к победе тренерский штаб во главе с Юрием Кузнецовым, а так же капитан команды - воспитанник клуба «Крылья советов» Алексей Герич. «За два месяца ребята уже сдружились, всё понимают и показывают отдачу», - сказал Герич.



«Игры покажут, но мы готовимся во всеоружии. Ребята ждут начала чемпионата, чтобы показать себя с лучшей стороны. Мы проповедуем агрессивный быстрый хоккей, поэтому любой игрок, который попадёт в нашу команду, будет представлять грозную единицу», - сообщил главный тренер Юрий Кузнецов.



Первые товарищеские игры предсезонной подготовки показали, что настрой у новомосковских хоккеистов довольно боевой. В свою очередь ребята рассчитывают и на активную поддержку болельщиков, ожидания которых, по их словам, они непременно оправдают. А возможность сделать это представится уже 14 сентября в матче с ярославским клубом.



Ещё год назад и подумать никто не мог, что в Новомосковске появится клуб, который будет представлять Тульскую область в Национальной молодёжной хоккейной лиге. И вот накануне были презентованы игроки команды «НХК» и новая форма.Ребята, представляющие новомосковский хоккейный клуб, пока легионеры - это игроки, которые воспитывались в разных клубах, прошли отбор и получили приглашение в команду.По словам генерального директора клуба «НХК» Алмаза Бадретдинова, «у нас есть стадионы, залы – хореографические, тренажёрные, два катка. Есть проживание, кормим ребят три раза в день. Те условия, которые мы даём по молодёжной лиге, есть не в каждой команде».Поведет новомосковских хоккеистов к победе тренерский штаб во главе с Юрием Кузнецовым, а так же капитан команды - воспитанник клуба «Крылья советов» Алексей Герич. «За два месяца ребята уже сдружились, всё понимают и показывают отдачу», - сказал Герич.«Игры покажут, но мы готовимся во всеоружии. Ребята ждут начала чемпионата, чтобы показать себя с лучшей стороны. Мы проповедуем агрессивный быстрый хоккей, поэтому любой игрок, который попадёт в нашу команду, будет представлять грозную единицу», - сообщил главный тренер Юрий Кузнецов.Первые товарищеские игры предсезонной подготовки показали, что настрой у новомосковских хоккеистов довольно боевой. В свою очередь ребята рассчитывают и на активную поддержку болельщиков, ожидания которых, по их словам, они непременно оправдают. А возможность сделать это представится уже 14 сентября в матче с ярославским клубом.





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