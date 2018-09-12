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12.09.2018 16:36 Туляки победили на Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей!» Вести-Тула





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За дни работы форума в рамках деловой программы и на интерактивных площадках состоялось более сотни мероприятий. Здесь презентовали результаты программ и проектов, современные технологии работы с семьями и детьми, обсуждали актуальные проблемы социальной сферы и стратегии их решения.



Тула стала победителем Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради детей! Вместе 10 лет», которая проходила в Челябинске. Более 700 участников из 57 субъектов Российской Федерации обсуждали проблемы семьи и детства.За дни работы форума в рамках деловой программы и на интерактивных площадках состоялось более сотни мероприятий. Здесь презентовали результаты программ и проектов, современные технологии работы с семьями и детьми, обсуждали актуальные проблемы социальной сферы и стратегии их решения.

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