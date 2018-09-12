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НОВОСТИ | Общество



12.09.2018 16:20 Гостей Центрального парка Тулы научили навыкам первой помощи
Вести-Тула

Гостей Центрального парка Тулы научили навыкам первой помощи

| фото |
В Центральном парке Тулы сегодня были замечены сразу несколько пожарных расчетов и карет скорой помощи, десяткам человек пришлось участвовать в оказании первой помощи. Так в нашем регионе проходила Всероссийская акция «Научись спасать жизнь».

Её цель - сформировать у обычных людей, не имеющих медицинского образования, хотя бы минимальные навыки оказания первой, еще доврачебной помощи пострадавшим в ДТП или иных происшествиях. Нужно это поскольку не профессионалы, а именно очевидцы происшествия первыми могут прийти на помощь раненым.

Эта акция в нашем регионе проходит уже во второй раз. Сегодня её гостей приветствовал глава региона Алексей Дюмин, а за организацией наблюдали руководители федерального МЧС.

«Навык первой помощи – то, что должен уметь каждый человек. Есть разные программы, но основной акцент делается на школьников», - рассказала директор Центра экстренной психологический помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Все подробности - в нашем вечернем эфире 20.45.














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