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12.09.2018 16:20 Гостей Центрального парка Тулы научили навыкам первой помощи Вести-Тула





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Её цель - сформировать у обычных людей, не имеющих медицинского образования, хотя бы минимальные навыки оказания первой, еще доврачебной помощи пострадавшим в ДТП или иных происшествиях. Нужно это поскольку не профессионалы, а именно очевидцы происшествия первыми могут прийти на помощь раненым.



Эта акция в нашем регионе проходит уже во второй раз. Сегодня её гостей приветствовал глава региона Алексей Дюмин, а за организацией наблюдали руководители федерального МЧС.



«Навык первой помощи – то, что должен уметь каждый человек. Есть разные программы, но основной акцент делается на школьников», - рассказала директор Центра экстренной психологический помощи МЧС России Юлия Шойгу.



Все подробности - в нашем вечернем эфире 20.45.



В Центральном парке Тулы сегодня были замечены сразу несколько пожарных расчетов и карет скорой помощи, десяткам человек пришлось участвовать в оказании первой помощи. Так в нашем регионе проходила Всероссийская акция «Научись спасать жизнь».Её цель - сформировать у обычных людей, не имеющих медицинского образования, хотя бы минимальные навыки оказания первой, еще доврачебной помощи пострадавшим в ДТП или иных происшествиях. Нужно это поскольку не профессионалы, а именно очевидцы происшествия первыми могут прийти на помощь раненым.Эта акция в нашем регионе проходит уже во второй раз. Сегодня её гостей приветствовал глава региона Алексей Дюмин, а за организацией наблюдали руководители федерального МЧС.«Навык первой помощи – то, что должен уметь каждый человек. Есть разные программы, но основной акцент делается на школьников», - рассказала директор Центра экстренной психологический помощи МЧС России Юлия Шойгу.Все подробности - в нашем вечернем эфире 20.45.







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