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12.09.2018 16:02 На трассе в Тульской области водитель «Киа» сбил пешехода на переходе Вести-Тула





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В Алексине на улице Строителей водитель грузовика «Сканиа» с полуприцепом совершил столкновение с мотоциклом под управлением 15-летнего подростка. В результате ДТП водитель мотоцикла с различными травмами доставлен в районную больницу.





На 120-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» под колёса автомобиля «Киа Соренто» попал мужчина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход был доставлен в больницу с различными травмами.В Алексине на улице Строителей водитель грузовика «Сканиа» с полуприцепом совершил столкновение с мотоциклом под управлением 15-летнего подростка. В результате ДТП водитель мотоцикла с различными травмами доставлен в районную больницу.

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