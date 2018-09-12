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12.09.2018 17:36 «Ростелеком» предложил смотреть кино без рекламы Вести-Тула





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Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Предложение «Настрой Кино!» для тех, кто любит скоротать время за просмотром громких новинок отечественного и зарубежного кинематографа. Для нас важно, чтобы абоненты, которые не ходят в кинотеатр или же банально не успевают посетить премьеру, могли наслаждаться культовыми фильмами дома. Причём круглосуточно, без рекламы и с отличным качеством изображения и звука. Новый пакет от «Ростелекома», объединяя кинохиты всех жанров и стилей – от мультиков до боевиков, даёт им такую возможность. То, что вы давно хотели посмотреть, теперь доступно в удобное время у вас дома».



При первичном подключении пакета «Настрой Кино!» пользователям предоставляется 100% скидка на абонентскую плату за первый месяц. Но главное преимущество премиального пакета – круглосуточное вещание без рекламы на всех каналах. Помимо этого, в предложение входит бесплатный сервис «Мультискрин», который подключается автоматически. С ним пользователи получают доступ к любимым телеканалам, где бы они ни находились: можно начать просмотр на одном устройстве, поставить трансляцию на паузу и продолжить уже на другом.



Самый удобный вариант подключения пакета «Настрой Кино!» от «Ростелекома» –сервис «Управление услугами» в меню телеприставки. Для оформления подписки нужно зайти в меню, выбрать раздел «Управление услугами», перейти к строке «ТВ Пакеты» и подключить «Настрой Кино!». Также пакет можно подключить через личный кабинет, контакт-центр, по SMS или непосредственно в центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».



«Ростелеком» представил премиальный пакет телеканалов «Настрой Кино!» для сервисов «Интерактивное ТВ» и «Wink Интерактивное ТВ». Пользователи могут его подключить в дополнение к основному тарифному предложению и смотреть фильмы без рекламы. В составе нового предложения четыре канала с шедеврами мирового кинематографа: «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносемья» и «Киносвидание».Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Предложение «Настрой Кино!» для тех, кто любит скоротать время за просмотром громких новинок отечественного и зарубежного кинематографа. Для нас важно, чтобы абоненты, которые не ходят в кинотеатр или же банально не успевают посетить премьеру, могли наслаждаться культовыми фильмами дома. Причём круглосуточно, без рекламы и с отличным качеством изображения и звука. Новый пакет от «Ростелекома», объединяя кинохиты всех жанров и стилей – от мультиков до боевиков, даёт им такую возможность. То, что вы давно хотели посмотреть, теперь доступно в удобное время у вас дома».При первичном подключении пакета «Настрой Кино!» пользователям предоставляется 100% скидка на абонентскую плату за первый месяц. Но главное преимущество премиального пакета – круглосуточное вещание без рекламы на всех каналах. Помимо этого, в предложение входит бесплатный сервис «Мультискрин», который подключается автоматически. С ним пользователи получают доступ к любимым телеканалам, где бы они ни находились: можно начать просмотр на одном устройстве, поставить трансляцию на паузу и продолжить уже на другом.Самый удобный вариант подключения пакета «Настрой Кино!» от «Ростелекома» –сервис «Управление услугами» в меню телеприставки. Для оформления подписки нужно зайти в меню, выбрать раздел «Управление услугами», перейти к строке «ТВ Пакеты» и подключить «Настрой Кино!». Также пакет можно подключить через личный кабинет, контакт-центр, по SMS или непосредственно в центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

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