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12.09.2018 13:12 На соревнованиях по авиамодельному спорту туляки завоевали серебро Александр Конов





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В результате трехдневной напряженной борьбы спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области, в личном зачете в составе экипажа Моисеева Юрия и Шалаева Александра завоевали серебро, обойдя экипаж из республики Коми и уступив спортсменам из Москвы. В настоящее время тульские спортсмены готовятся к участию в Финале Кубка России, который пройдет в Тольятти с 20 по 25 сентября.









В городе Химки Московской области завершился этап кубка России, этап кубка Мира по авиамодельному спорту, где приняли участие спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области. Турнир лично-командный, за призовой пьедестал боролось 76 экипажей из 7-ти стран: среди них - Беларусь, Узбекистан, Испания, Латвия, Украина, Болгария и Россия.В результате трехдневной напряженной борьбы спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области, в личном зачете в составе экипажа Моисеева Юрия и Шалаева Александра завоевали серебро, обойдя экипаж из республики Коми и уступив спортсменам из Москвы. В настоящее время тульские спортсмены готовятся к участию в Финале Кубка России, который пройдет в Тольятти с 20 по 25 сентября.

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