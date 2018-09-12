НОВОСТИ | Общество







12.09.2018 13:04 СУ СК проводит обыски на крупном тульском предприятии "Вести-Тула"





| фото |



По данным следствия, в период с 01 января 2014 года по 20 апреля 2016 года руководство «Тульского молочного комбината» уклонилось от уплаты налогов с организации в сумме, превышающей 99 млн. рублей. Руководством указанного предприятия были внесены заведомо ложные сведения в налоговые декларации, которые впоследствии были представлены в межрайонную УФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области. Расследование уголовного дела продолжается.





По уголовному делу, возбужденному по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством предприятия «Тульский молочный комбинат», в настоящий момент проводятся обыски,- сообщает пресс-служба регионального СУСКа.По данным следствия, в период с 01 января 2014 года по 20 апреля 2016 года руководство «Тульского молочного комбината» уклонилось от уплаты налогов с организации в сумме, превышающей 99 млн. рублей. Руководством указанного предприятия были внесены заведомо ложные сведения в налоговые декларации, которые впоследствии были представлены в межрайонную УФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Читать @gtrktula

















