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12.09.2018 12:53 В санатории «Иншинка» дети заразились кишечной инфекцией "Вести-Тула"





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Был незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, обследование персонала учреждения. В настоящее время проводится оценка санитарно-эпидемиологического состояния санатория.





Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что накануне вечером поступили сведения о регистрации случаев заболеваний кишечной инфекцией у шести ребятишек, отдыхавших в областном детском многопрофильном санатории «Иншинка». Из них пятеро госпитализированы в инфекционный стационар, в основном заболевания протекали в легкой форме.Был незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, обследование персонала учреждения. В настоящее время проводится оценка санитарно-эпидемиологического состояния санатория.

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