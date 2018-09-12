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|12.09.2018 12:53 В санатории «Иншинка» дети заразились кишечной инфекцией
|"Вести-Тула"
Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что накануне вечером поступили сведения о регистрации случаев заболеваний кишечной инфекцией у шести ребятишек, отдыхавших в областном детском многопрофильном санатории «Иншинка». Из них пятеро госпитализированы в инфекционный стационар, в основном заболевания протекали в легкой форме.
Был незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, обследование персонала учреждения. В настоящее время проводится оценка санитарно-эпидемиологического состояния санатория.
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