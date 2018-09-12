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12.09.2018 12:48 На улице Руднева в Туле ограничат движение транспорта "Вести-Тула"





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Ограничения будут действовать с 9 до 20 часов. Также на время ремонта трамвайных путей на улице Плеханова, на участке от улицы Марата до улицы Кирова, будет ограничено движение трамваев с 21:00 до 04:45.





В Туле с сегодняшнего дня и по субботу 15-е сентября на улице Николая Руднева вводятся ограничения на движение транспорта, а также запрет на остановку и стоянку на участке от улицы Агеева до Станиславского.Ограничения будут действовать с 9 до 20 часов. Также на время ремонта трамвайных путей на улице Плеханова, на участке от улицы Марата до улицы Кирова, будет ограничено движение трамваев с 21:00 до 04:45.

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