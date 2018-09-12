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12.09.2018 12:32 Тульские спортсмены успешно выступили в Брянске Александр Конов





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В «стандартном» классе победу одержал Сергей Конов, а Антон Захаров занял третье место. В «модифицированном» классе лучший результат показал Сергей Бессонов, а Юрий Чабан выиграл «бронзу». Кроме того, Сергей Конов по сумме результатов, показанных на всех этапах, стал обладателем главного Кубка.







Тульские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые медали на финальных соревнованиях Кубка России по практической стрельбе в Брянске.В «стандартном» классе победу одержал Сергей Конов, а Антон Захаров занял третье место. В «модифицированном» классе лучший результат показал Сергей Бессонов, а Юрий Чабан выиграл «бронзу». Кроме того, Сергей Конов по сумме результатов, показанных на всех этапах, стал обладателем главного Кубка.

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