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НОВОСТИ | Общество



12.09.2018 12:22 В тульском цирке открывается новый 55-ый юбилейный сезон
Елена Панова



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Фойе цирка заполнено бесчисленным количеством контейнеров. 21 фура, полная реквизита, это больше, чем железнодорожный состав, привезла в Тулу «Королевский цирк». Декорации, действительно, грандиозные. Только один «Золотой замок» для выхода артистов на манеж занимает две грузовые машины. Собирали ее больше суток.

«Королевский цирк» - это сплетение жанров, это синтез эстрады, мюзикла, цирка. Это наше ноу-хау, которое позволило добиться нам успеха», - говорит заслуженный артист России и Грузии, директор «Королевского цирка Гия Эрадзе.

Эрадзе убежден, что цирк должен меняться, как и окружающая жизнь. Именно поэтому в его представлении много трансформаций, ярких костюмов, музыки и танцев. Только в балете – 50 человек. А всего в труппе 120.

Если количество актеров называть можно, то численность животных не обозначают никогда. Такая цирковая примета. Просто говорят: много. В этом шоу они самые разные: зебры, обезьяны и даже кенгуру. Людмила Суркова показывает аттракцион с хищниками. В минувшие выходные она завоевала очередную престижную награду: Гран-при международного фестиваля циркового искусства в Московском цирке Никулина.

Королевский цирк пробудет в Туле всего лишь месяц. Дальше отправится на гастроли в Германию. А затем примет участие в главном событии в мире цирка – в фестивале Монте-Карло. Артисты выступят перед представителями княжеской семьи. Но раньше, чем монаршие особы шоу Гии Эрадзе увидят туляки. Премьера – уже в эту субботу.
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