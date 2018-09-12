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НОВОСТИ | Общество



12.09.2018 12:04 В Тульской области организован прокат средств реабилитации
Надежда Долгих



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Получить такие чудо-ходунки по индивидуальной программе реабилитации, более известной как ИПРА, Валериана Евгеньевна не может: не имеет инвалидности. Однако и передвигаться вне помещения без них опасается, а средств для покупки не хватает. Как быть? «Я узнала про пункт проката. Стоимость всего 4 рубля в день», - говорит Валериана Николаева.

От 1 рубля 75 копеек до 11 с половиной рублей в день - вот диапазон стоимости инвентаря. Другому обитателю этого дома-интерната Николаю Михалчеву инвалидную коляску предоставят только в 2019-м. Не лежать же больше чем полгода в ожидании. Прокат коляски стоит 7 рублей.

Три таких пункта проката технических средств реабилитации заработали в Туле, Алексине и Новомосковске в прошлом году по пилотному проекту министерства труда и социальной защиты Тульской области совместно с «Агентсвом стратегических инициатив». В прокате чего только нет: начиная от простых тростей и костылей, заканчивая креслами-колясками, многофункциональными кроватями и ступенькоходами.

Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…видя большую потребность и спрос у жителей, было принято решение в этом году открыть пункты проката на базе еще шести комплексов, расположенных практически во всех муниципальных образований региона. Соответственно на сегодняшний день идет работа по закупке средств реабилитации для того, чтобы до конца года данные центры заработали».

Арендовать инвентарь выгодно и тем, кому средства нужны временно. Причины разные: сломал ногу, перенес тяжелое заболевание или операцию. А к тому, что спрос может вырасти, в правительстве готовы. Порядка полутора миллионов рублей, по словам министра, выделяется ежегодно на докупку технических средств реабилитации.

















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