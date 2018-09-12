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12.09.2018 11:43 Тульские предприниматели стали получать гигантские счета за воду Алексей Еремин





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«У меня имеется справка, что у меня нет долгов перед «Тулагорводоканалом». – Говорит предприниматель Владимир Образцов. – 20 тысяч кубометров я истратил бы только через 800 лет».



Впрочем, как оказалось, не всё так просто. Предприниматель пропустил срок поверки счётчика и три года спустя получил соответствующее «письмо счастья» от «Водоканала», который ссылается на федеральное законодательство. Вина потребителя здесь для коммунальщиков очевидна, вовремя счетчик воды не был проверен. Поэтому три года, по их мнению, был неисправен.



В соответствии с законом, за сроками поверки счётчиков обязаны следить именно их владельцы. Но туляки негодуют, почему о том, что срок поверки истёк, им сообщили только три года спустя, а, следовательно, и выставили счета сразу за несколько лет. Да так, что использовали они воды, как большие торговые центры.



По словам предпринимателя Игоря Афанасьева, «…все эти годы к ним исправно приезжал сотрудник «Тулгорводоканала», который смотрел счетчик, снимал показания и принимал эти показания в расчет».



Получив квитанции на столь внушительные суммы, а некоторые предприниматели задолжали водоканальщикам и по 1,5 миллиона рублей, коммерсанты в спешном порядке всё же прошли поверку в ЦСМ, которая подтвердила, что в большинстве случаев все эти годы счётчики оставались вполне себе рабочими. Куда же утекли десятки кубометров воды? И была ли она вообще потреблена тульскими предпринимателями? Точку в этом вопросе предстоит поставить именно в суде.





Получается, что счётчик в уборной, оказался самым ценным что есть, в магазине Владимира Образцова. А ещё ценнее, по его словам, вода, которую он учитывает. Ведь владельцу небольшого тульского магазина водоканальщики за три года насчитали почти 700 тысяч рублей за израсходованные 20 тысяч кубометров воды.«У меня имеется справка, что у меня нет долгов перед «Тулагорводоканалом». – Говорит предприниматель Владимир Образцов. – 20 тысяч кубометров я истратил бы только через 800 лет».Впрочем, как оказалось, не всё так просто. Предприниматель пропустил срок поверки счётчика и три года спустя получил соответствующее «письмо счастья» от «Водоканала», который ссылается на федеральное законодательство. Вина потребителя здесь для коммунальщиков очевидна, вовремя счетчик воды не был проверен. Поэтому три года, по их мнению, был неисправен.В соответствии с законом, за сроками поверки счётчиков обязаны следить именно их владельцы. Но туляки негодуют, почему о том, что срок поверки истёк, им сообщили только три года спустя, а, следовательно, и выставили счета сразу за несколько лет. Да так, что использовали они воды, как большие торговые центры.По словам предпринимателя Игоря Афанасьева, «…все эти годы к ним исправно приезжал сотрудник «Тулгорводоканала», который смотрел счетчик, снимал показания и принимал эти показания в расчет».Получив квитанции на столь внушительные суммы, а некоторые предприниматели задолжали водоканальщикам и по 1,5 миллиона рублей, коммерсанты в спешном порядке всё же прошли поверку в ЦСМ, которая подтвердила, что в большинстве случаев все эти годы счётчики оставались вполне себе рабочими. Куда же утекли десятки кубометров воды? И была ли она вообще потреблена тульскими предпринимателями? Точку в этом вопросе предстоит поставить именно в суде.









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