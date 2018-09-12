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12.09.2018 11:19 Ремонт дорог в регионе выполнен на 65% Виталий Моторин





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Всего региону на ремонт всех запланированных в этом году дорог необходимо около 560 тысяч тонн асфальтовой смеси. На данный момент уже сданы две магистрали в Узловском и Ефремовском районах. Еще 6 полностью отремонтированы и готовы к сдаче. На 24 как например на этой дороге в Щекинском районе работы близки к завершению.



Как рассказал заместитель главного инженера ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кириллин, «…протяженность ремонта дороги Захаровка-Советск составляет 9,2 километра. Стоимость ремонта 131 миллион. В эту цену входит фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя покрытия. На этой неделе работы будут завершены».



Глава региона Алексей Дюмин ход ремонтных работ держит на личном контроле. На оперативном совещании губернатор просит министра дорожного хозяйства доложить об обеспеченности материалами - с щебнем, возникали проблемы, но они решены, а так же о перспективах ремонта уже на следующий год.



По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, «…в следующем году планируется отремонтировать около 302 километров дорог регионального значения. В настоящее время проект плана направлен на согласование в муниципальные образования».



Во втором по величине городе области Новомосковске работы ведутся сразу по трем программам. В рамках одного только содержания дорог запланировано 7 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Ну а в Туле таких программ даже больше - пять. «Среднее исполнение по Туле по ремонту дорог составило 75%. В графике срывов не будет», - заверил глава администрации Тулы Евгений Авилов.



«Понятно, что сейчас все усилия сосредоточены на федеральной программе «Безопасные качественные дороги». - Отметил губернатор Алексей Дюмин. – Это проект требует повышенного контроля. Но и все, что касается региональных и муниципальных дорог, должно быть сделано вовремя и качественно».



В муниципалитетах региона уже отремонтировано более 170 дорог, на 100 работы продолжаются. В «Тулаавтодоре» отмечают, что гарантия на большую часть выполненных работ составит 4 года. Если за это время в покрытии возникнут дефекты, устранять их подрядчики будут уже за свой счет.



364 тысячи тонн. Именно столько на данный момент уже уложено на дороги и магистрали Тульской области. В абсолютных значениях цифры действительно звучат очень внушительно.Всего региону на ремонт всех запланированных в этом году дорог необходимо около 560 тысяч тонн асфальтовой смеси. На данный момент уже сданы две магистрали в Узловском и Ефремовском районах. Еще 6 полностью отремонтированы и готовы к сдаче. На 24 как например на этой дороге в Щекинском районе работы близки к завершению.Как рассказал заместитель главного инженера ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кириллин, «…протяженность ремонта дороги Захаровка-Советск составляет 9,2 километра. Стоимость ремонта 131 миллион. В эту цену входит фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя покрытия. На этой неделе работы будут завершены».Глава региона Алексей Дюмин ход ремонтных работ держит на личном контроле. На оперативном совещании губернатор просит министра дорожного хозяйства доложить об обеспеченности материалами - с щебнем, возникали проблемы, но они решены, а так же о перспективах ремонта уже на следующий год.По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, «…в следующем году планируется отремонтировать около 302 километров дорог регионального значения. В настоящее время проект плана направлен на согласование в муниципальные образования».Во втором по величине городе области Новомосковске работы ведутся сразу по трем программам. В рамках одного только содержания дорог запланировано 7 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Ну а в Туле таких программ даже больше - пять. «Среднее исполнение по Туле по ремонту дорог составило 75%. В графике срывов не будет», - заверил глава администрации Тулы Евгений Авилов.«Понятно, что сейчас все усилия сосредоточены на федеральной программе «Безопасные качественные дороги». - Отметил губернатор Алексей Дюмин. – Это проект требует повышенного контроля. Но и все, что касается региональных и муниципальных дорог, должно быть сделано вовремя и качественно».В муниципалитетах региона уже отремонтировано более 170 дорог, на 100 работы продолжаются. В «Тулаавтодоре» отмечают, что гарантия на большую часть выполненных работ составит 4 года. Если за это время в покрытии возникнут дефекты, устранять их подрядчики будут уже за свой счет.













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