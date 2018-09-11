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11.09.2018 18:29 В Киреевском районе в убийстве подозревают 20-летнюю девушку Вести-Тула





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А в Ясногорске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши. Его обвиняют в половом преступлении.



По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Анны Киреечевой, «обвиняемый, находясь с не достигшей 16-летнего возраста потерпевшей в одном из дачных домов в деревне Харино Ясногорского района Тульской области, совершал с ней неоднократные половые акты. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».



В деревне Сергиевское Киреевского района совершено убийство, в котором подозревают 20-летнюю девушку. По предварительным данным, она зарезала своего молодого человека во время пьяной ссоры. Следственным отделом по Киреевску возбуждено уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу.А в Ясногорске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши. Его обвиняют в половом преступлении.По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Анны Киреечевой, «обвиняемый, находясь с не достигшей 16-летнего возраста потерпевшей в одном из дачных домов в деревне Харино Ясногорского района Тульской области, совершал с ней неоднократные половые акты. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».





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