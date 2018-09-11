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11.09.2018 17:05 «Подарком» ко Дню подразделений по вопросам миграции в Туле стали три «резиновые квартиры» Вести-Тула





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В настоящее время сотрудники этой службы ведут работу по оказанию государственных услуг в сфере миграции. А именно - решают вопросы, связанные с приёмом в гражданство Российской Федерации, оформлением и выдачей иностранным гражданам и лицам без гражданства документов для въезда, проживания и временного пребывания в Российской Федерации, а также для осуществления трудовой деятельности.



И сразу три факта нарушения миграционного законодательства (а именно - фиктивная постановка на учёт иностранцев) выявлено в Туле только за минувшие сутки. Жители города суммарно зарегистрировали 69 иностранных граждан, не предоставив им при этом фактических мест для проживания. В нарушении закона изобличены две неработающие женщины в Пролетарском округе Тулы и одна - в Советском округе.



Сегодня - День подразделений по вопросам миграции МВД России. Основы паспортизации в России были заложены Петром I, который возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию.В настоящее время сотрудники этой службы ведут работу по оказанию государственных услуг в сфере миграции. А именно - решают вопросы, связанные с приёмом в гражданство Российской Федерации, оформлением и выдачей иностранным гражданам и лицам без гражданства документов для въезда, проживания и временного пребывания в Российской Федерации, а также для осуществления трудовой деятельности.И сразу три факта нарушения миграционного законодательства (а именно - фиктивная постановка на учёт иностранцев) выявлено в Туле только за минувшие сутки. Жители города суммарно зарегистрировали 69 иностранных граждан, не предоставив им при этом фактических мест для проживания. В нарушении закона изобличены две неработающие женщины в Пролетарском округе Тулы и одна - в Советском округе.

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