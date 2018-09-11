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11.09.2018 16:32 В Тульской области от гриппа привились более 64 тысяч взрослых Вести-Тула





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В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 2800 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 40%. По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.



В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована уже почти на треть, привито более 64 тысяч человек. Детской вакциной «Ультрикс» привито без малого 5500.В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 2800 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 40%. По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

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