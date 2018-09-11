НОВОСТИ | Происшествия







11.09.2018 15:45 На трассе «Дон» в Тульской области погиб пассажир «Датсуна» Вести-Тула





| фото |



На 34-м километре автодороги «Дон-Куркино» водитель автомобиля «Митсубиши» съехал с дороги, машина перевернулась. Водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение.





На 229-м километре автодороги М4 «Дон» водитель автомобиля «Датсун» въехал сначала в металлическое барьерное ограждение, а затем в опору ЛЭП. В результате ДТП мужчина-пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, а водитель пострадал и доставлен в больницу.На 34-м километре автодороги «Дон-Куркино» водитель автомобиля «Митсубиши» съехал с дороги, машина перевернулась. Водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение.

Читать @gtrktula

















