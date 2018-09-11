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11.09.2018 15:35 За неделю от клещей пострадали 86 жителей Тульской области Вести-Тула





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Всего же с начала сезона от клещей пострадали почти 4000 человек. Укусы зарегистрированы во всех районах Тульской области. И это несмотря на то, что проводятся акарицидные обработки территорий региона.





Погода за окном располагает к прогулкам в парках и поездкам на природу, но есть и другая сторона медали - клещи. Жители региона ежедневно сталкиваются с этой проблемой. Только за прошлую неделю от клещей пострадали 86 человек, из них 35 детей.Всего же с начала сезона от клещей пострадали почти 4000 человек. Укусы зарегистрированы во всех районах Тульской области. И это несмотря на то, что проводятся акарицидные обработки территорий региона.

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