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НОВОСТИ | Общество



11.09.2018 17:40 «Ростелеком» обеспечил комфорт и безопасность в историческом центре Тулы
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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Проект обновления Тульской набережной охватил территорию общей площадью 21 гектар, расположенную вокруг Тульского кремля. Это почти втрое больше площади самого кремлёвского музейного комплекса: набережная старого русла реки Упы, улица Металлистов и ее исторический квартал, Крестовоздвиженская площадь, часть улицы Советской, сквер имени Мосина.

«Обеспечение нового городского пространства современными телекоммуникационными услугами стало продолжением нашей совместной работы с правительством области по созданию комфортной среды исторического центра для жителей и гостей города. Еще в 2013 году «Ростелеком» охватил беспроводным доступом в интернет всю территорию Тульского Кремля. Теперь мы реализовали ещё более масштабный проект: построили свыше семи километров оптических линий связи, установили на всей территории нового комплекса более 90 камер видеонаблюдения, обеспечили на первом этапе стабильным Wi-Fi всю территорию пешеходной улицы Металлистов – от фонтана на Крестовоздвиженской площади до Машзавода», - говорит директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Торжественное открытие набережной началось с запуска поющего фонтана на Крестовоздвиженской площади. В мероприятии принял участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Главным событием дня стало открытие музейного квартала на улице Металлистов. Реставрация не завершена: работы возобновятся весной 2019 года.

В следующем году здесь откроются кафе, галереи, магазины и гостиницы, после благоустройства дворов появятся новые пешеходные дорожки между улицей и набережной. В старинных особняках разместятся представительства крупнейших музеев региона: музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музея, музея усадьбы «Ясная Поляна», музея и штаба Центрального казачьего войска.

Благодаря созданной «Ростелекомом» цифровой инфраструктуре, гости с места событий могут не только делиться в реальном режиме времени эмоциями и фотографиями в соцсетях, но и чувствовать себя в безопасности.
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