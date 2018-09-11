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11.09.2018 13:25 В Севастополе провели реконструкцию сражений по рассказам Толстого Вероника Андреева





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Здесь же, в русском полевом лагере, экскурсии для всех желающих и самое интересное – оружие. Причем из разных технологических эпох, но которое одновременно использовали на полях Крымской войны. И вот через несколько минут ружья уже в бою.



Участники этой «битвы» не только из Крыма, но и из Белоруссии. Юрий Скарулис уже 18 лет путешествует по местам сражений Минского пехотного полка. Говорит: изучать историю по документам и книгам, конечно, интересно, но это не сравнится с ощущениями на поле боя, пусть и импровизированном. Однако выступать на стороне противника ему приходится впервые.



«Когда в прошлом году мне предложили я был категорически против -- я патриот я русский. Вэтом году немножко другая ситуация. Я подумал, а почему бы нет? Это не потому, что я там что-то передумал, переиначил, но чтобы понять героизм русских. Они воевали не абы с кем. Я решил показать, что армия, против которой они воевали, была сильная», - говорит Юрий Скарулис



Маленький театр военных действий. Победа здесь, конечно, в нашу пользу. Несколько попыток со стороны противника захватить бастион почти удачных. Зрители даже видят французский флаг на русских укреплениях. Но ненадолго. И в честь этого танцы под открытым небом..

Именно так, под звуки барабана на поле боя выходили русские солдаты времен Крымской войны. Поэтому роль Александра Могильникова в этой реконструкций - музыкант нижнего чина 28 Минского пехотного полка - не кажется ему незначительной. И пока на ратное поле еще рано, реконструктор со стажем рассказывает о своей летней форме: как и зимой, русский солдат ходил в шинели.Здесь же, в русском полевом лагере, экскурсии для всех желающих и самое интересное – оружие. Причем из разных технологических эпох, но которое одновременно использовали на полях Крымской войны. И вот через несколько минут ружья уже в бою.Участники этой «битвы» не только из Крыма, но и из Белоруссии. Юрий Скарулис уже 18 лет путешествует по местам сражений Минского пехотного полка. Говорит: изучать историю по документам и книгам, конечно, интересно, но это не сравнится с ощущениями на поле боя, пусть и импровизированном. Однако выступать на стороне противника ему приходится впервые.«Когда в прошлом году мне предложили я был категорически против -- я патриот я русский. Вэтом году немножко другая ситуация. Я подумал, а почему бы нет? Это не потому, что я там что-то передумал, переиначил, но чтобы понять героизм русских. Они воевали не абы с кем. Я решил показать, что армия, против которой они воевали, была сильная», - говорит Юрий СкарулисМаленький театр военных действий. Победа здесь, конечно, в нашу пользу. Несколько попыток со стороны противника захватить бастион почти удачных. Зрители даже видят французский флаг на русских укреплениях. Но ненадолго. И в честь этого танцы под открытым небом..









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