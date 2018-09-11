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11.09.2018 12:55 Корреспондент тульских «Вестей» сравнила УК из нового рейтинга Алина Фурсенко





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По словам генерального директора УК «Единая Тула» Олега Должикова, «…задолженность есть. Но мы одна из немногих управляющих организаций, которая платит ОДН. Самый большой долг у перед «Тулатеплосетью». В настоящее время мы переходим на прямые договоры». Из красной зоны коммунальщики уже к следующему рейтингу намерены выбраться. Хотя бы в середнячки.



На первом месте в новом рейтинге оказалась компания «Внешстройкоммунсервис». В ее ведении, например, вот этот двор по адресу Марата 15. То, что дает этому дому сто очков в сравнении с любым другим, прячется в подвале. Бильярдный стол, библиотека и тренажерный зал. Бесплатные для жильцов .



Старшая по дому здесь кажется сделала все, чтобы переезжать отсюда жильцам совсем не хотелось. Коммунальщики отзываются. И лидерство в этом рейтинге как победу пока не празднуют, понимая, что в коммунальной сфере при достаточно возрастном жилом фонде региона все довольно зыбко.



«Я не могу сказать, что мы предприняли какие-то особые шаги для того, чтобы занять первое место в рейтинге. Мы делали свою работу ответственно, вовремя подготовились к отопительному сезону», - говорит директор УК «Внешстрой-Коммунсервис» Владимир Вотоновский.



Одни стремятся выбраться из красной зоны, другие висят в ней годами, однако, теряя при этом все больше домов. А значит, рейтинг все-таки выполняет свою функцию. Туляки к нему присматриваются все пристальнее.





Провалы в земле вместо газона и дыры в покосившихся бетонных ступеньках. Подсказок достаточно, чтобы догадаться в какой зоне управляющая компания, которая обслуживает дом №1 корпус 1 по Гарнизонному проезду. Двоечниками довольно часто оказываются управленцы молодые. «Единая Тула» работает около года, однако, долгов успела прилично накопить.По словам генерального директора УК «Единая Тула» Олега Должикова, «…задолженность есть. Но мы одна из немногих управляющих организаций, которая платит ОДН. Самый большой долг у перед «Тулатеплосетью». В настоящее время мы переходим на прямые договоры». Из красной зоны коммунальщики уже к следующему рейтингу намерены выбраться. Хотя бы в середнячки.На первом месте в новом рейтинге оказалась компания «Внешстройкоммунсервис». В ее ведении, например, вот этот двор по адресу Марата 15. То, что дает этому дому сто очков в сравнении с любым другим, прячется в подвале. Бильярдный стол, библиотека и тренажерный зал. Бесплатные для жильцов .Старшая по дому здесь кажется сделала все, чтобы переезжать отсюда жильцам совсем не хотелось. Коммунальщики отзываются. И лидерство в этом рейтинге как победу пока не празднуют, понимая, что в коммунальной сфере при достаточно возрастном жилом фонде региона все довольно зыбко.«Я не могу сказать, что мы предприняли какие-то особые шаги для того, чтобы занять первое место в рейтинге. Мы делали свою работу ответственно, вовремя подготовились к отопительному сезону», - говорит директор УК «Внешстрой-Коммунсервис» Владимир Вотоновский.Одни стремятся выбраться из красной зоны, другие висят в ней годами, однако, теряя при этом все больше домов. А значит, рейтинг все-таки выполняет свою функцию. Туляки к нему присматриваются все пристальнее.









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