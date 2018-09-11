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11.09.2018 12:29 «Ясная Поляна» подготовила к 190-летию Толстого спецпроект "Вести-Тула"





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Пресса вела тогда своеобразную хронику его чествования не только в России, но и в других странах. Некоторые газеты посвящали юбиляру отдельные колонки, а в день его рождения - и целые выпуски; печатались как серьезные материалы, так и фельетоны - и, конечно же, не обходилось и без курьёзов.



И вот теперь у нас с вами есть возможность познакомиться с выдержками из публикаций, появившихся в период с февраля по октябрь 1908 года.







190-летие Льва Толстого музей-усадьба «Ясная Поляна» отмечает чередой выставок, встреч, конференций, и - спецпроектом «Юбилей Льва Толстого в прессе», который отсылает нас на сто десять лет назад, когда отмечался последний прижизненный юбилей писателя.Пресса вела тогда своеобразную хронику его чествования не только в России, но и в других странах. Некоторые газеты посвящали юбиляру отдельные колонки, а в день его рождения - и целые выпуски; печатались как серьезные материалы, так и фельетоны - и, конечно же, не обходилось и без курьёзов.И вот теперь у нас с вами есть возможность познакомиться с выдержками из публикаций, появившихся в период с февраля по октябрь 1908 года.

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