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11.09.2018 12:15 Новомосковский «Химик» уступил 1:2 столичному «Торпедо» Александр Конов





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При счёте 0:2 в составе «Химика» отличился Артём Лыгин. В таблице первенства новомосковцы делят 5-ую - 6-ую строчки с обнинским «Квантом». Следующий матч наши земляки проведут на своём поле 15-го сентября против «Строгино».







Футболисты новомосковского «Химика» потерпели поражение в матче 8-го тура первенства зоны «Центр» Второго дивизиона. На выезде подопечные Игоря Семшова уступили 1:2 лидеру турнира, не потерявшему пока ни одного очка столичному «Торпедо».При счёте 0:2 в составе «Химика» отличился Артём Лыгин. В таблице первенства новомосковцы делят 5-ую - 6-ую строчки с обнинским «Квантом». Следующий матч наши земляки проведут на своём поле 15-го сентября против «Строгино».

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