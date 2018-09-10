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10.09.2018 18:55 День города в Туле обошёлся без эксцессов Вести-Тула





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На новой Казанской набережной дежурили спасательные отряды, происшествий на воде также не отмечено. Стоит заметить, что гулянья в этом году были действительно масштабными.



Как сообщила заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «одновременно работали семь сцен. По данным УМВД России по Тульской области, основные площадки праздника в вечернее время посетили 45 тысяч человек, а общее количество участников празднования – около 180 тысяч. Все мероприятия прошли с соблюдением требований антитеррористической защищённости, пожарной безопасности. Инцидентов не зарегистрировано».



Празднование годовщины Тулы в этом году прошло без форс-мажоров для коммунальных и аварийных служб. Это отметили сегодня на традиционном еженедельном оперативном совещании в администрации города. За праздничные выходные коммунальных аварий в Туле зарегистрировано не было.На новой Казанской набережной дежурили спасательные отряды, происшествий на воде также не отмечено. Стоит заметить, что гулянья в этом году были действительно масштабными.Как сообщила заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «одновременно работали семь сцен. По данным УМВД России по Тульской области, основные площадки праздника в вечернее время посетили 45 тысяч человек, а общее количество участников празднования – около 180 тысяч. Все мероприятия прошли с соблюдением требований антитеррористической защищённости, пожарной безопасности. Инцидентов не зарегистрировано».





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