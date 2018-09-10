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10.09.2018 18:34 В водохранилище Советска обнаружено тело браконьера
Вести-Тула

В водохранилище Советска обнаружено тело браконьера

| фото |
В водохранилище города Советска обнаружено тело мужчины. 8 сентября его нашли жители города, вызвали полицейских, которые совместно с водолазами извлекли тело из воды. 47-летнего жителя Щёкинского района опознали. Специалисты не видят признаков насильственной смерти, впрочем, впереди ещё несколько экспертиз, которые помогут определить обстоятельства произошедшего.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «в настоящий момент установлено, что 3 сентября 2018 года указанный мужчина отправился на водохранилище с целью расстановки рыболовных сетей. Длительное время он не возвращался, что заметили соседи. Об этом они сообщили в правоохранительные органы. Впоследствии мужчина был обнаружен».
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