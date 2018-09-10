НОВОСТИ | Общество







10.09.2018 18:24 Психологи МЧС со всей страны пять дней проведут в Туле Вести-Тула





| фото |



Кроме того, в среду в Центральном парке Тулы пройдёт День первой помощи. Текущий год в МЧС объявлен годом культуры безопасности. Специалисты уверены - человек может сделать многое, чтобы защитить себя от беды. «Например, научиться оказывать первую помощь, - рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу, - например, начать пристёгиваться в автомобиле, позаботиться о пожарной сигнализации и огнетушителе дома, смотреть планы эвакуации в незнакомых зданиях».



Девяносто психологов МЧС со всех регионов страны приехали сегодня в Тулу. Они принимают участие во всероссийской конференции, посвящённой психологии экстремальных ситуаций. В течение пяти дней пройдут семинары, практические занятия, а также станет известно имя лучшего психолога МЧС России.Кроме того, в среду в Центральном парке Тулы пройдёт День первой помощи. Текущий год в МЧС объявлен годом культуры безопасности. Специалисты уверены - человек может сделать многое, чтобы защитить себя от беды. «Например, научиться оказывать первую помощь, - рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу, - например, начать пристёгиваться в автомобиле, позаботиться о пожарной сигнализации и огнетушителе дома, смотреть планы эвакуации в незнакомых зданиях».





Читать @gtrktula

















