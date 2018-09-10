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10.09.2018 18:05 В Туле прошёл день памяти Героя России Дмитрия Горшкова Вести-Тула





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По традиции основные мероприятия прошли в Центре образования №1 города Тулы, где когда-то учился будущий защитник отечества, а теперь это учреждение носит имя Дмитрия Горшкова. Со звонком на первый урок сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии по Тульской области вместе со школьниками направились в классы и провели для всех учащихся «Уроки мужества».



Присутствующие, среди которых и вдова Елена, и сын Дмитрия Горшкова Евгений, почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.



Сегодня - день памяти Героя России Дмитрия Горшкова. Исполнилось 19 лет со дня его гибели. Во время выполнения служебных обязанностей в Северо - Кавказском регионе Дмитрий под огнём противника выносил на себе раненого сослуживца и был смертельно ранен снайпером-боевиком.По традиции основные мероприятия прошли в Центре образования №1 города Тулы, где когда-то учился будущий защитник отечества, а теперь это учреждение носит имя Дмитрия Горшкова. Со звонком на первый урок сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии по Тульской области вместе со школьниками направились в классы и провели для всех учащихся «Уроки мужества».Присутствующие, среди которых и вдова Елена, и сын Дмитрия Горшкова Евгений, почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

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