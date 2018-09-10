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НОВОСТИ | Общество



10.09.2018 17:29 В «Ясной Поляне» отметили 190-летие «хозяина усадьбы»
Антон Николаев

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» отметили 190 лет со дня рождения Льва Толстого

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На юбилей Льва Толстого в «Ясную Поляну» съехались его потомки и поклонники, читатели и исследователи творчества, современные литераторы.

«Парадокс воздействия Толстого на общественное сознание в том, что общее мнение признаёт его величие, но противостоит его влиянию», - заметил поэт Владимир Ермаков.

Писатель, общественный деятель Павел Флоренский считает, что «очень серьёзно изменение нашего отношения к его творчеству. Не к его творениям, а к его героям. Сначала его герои нам нравятся, симпатичны, а потом сомневаемся».

Перед домом, где Толстой написал большинство произведений, каждый говорил о своем восприятии классика.

Литературный критик Валентин Курбатов: «Мы слишком отделываемся торжественными словами к 190-летию, к каждой юбилейной дате. И слова всё выше и торжественнее, а то, что мы прочли Толстого, в сегодняшней реальности, к сожалению, пока не видим. Что мы прочли его с такой глубиной, как это было написано».

Юбилей получился международным. Приехали гости из самых разных стран, Индии, Италии, Великобритании.

110 лет назад юбилей Толстого тоже снимали. Пионер русского кинематографа Александр Дранков тайком пробрался на территорию «Ясной Поляны», прятался за клумбой и снимал Льва Николаевича, который сидел на балконе. «Лев Николаевич услышал этот треск, который издавали первые камеры, заинтересовался, и Дранкова пригласили в дом», - рассказала сотрудник музея-усадьбы Галина Федосеева.

Именно так появилась первая кинохроника, запечатлевшая Толстого. Сам юбилей писатель провел в узком семейном кругу. Толстые и сегодня предпочитают праздновать день рождения знаменитого предка без телевизионных камер.

По словам советника президента России по культуре и искусству Владимира Толстого, «у нас есть повседневная жизнь, которой мы очень дорожим. Это то, что мы можем посвятить друг другу».

«Все, кто работают в «Ясной Поляне» особенно относятся к Льву Николаевичу. Для нас он хозяин усадьбы, писатель, человек, который любил это место», - говорит директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.

В честь дня рождения Толстого для всех желающих провели бесплатную экскурсию по дому. Здесь и сегодня всё как сто лет назад, да и вся «Ясная Поляна» воспроизводит тот же уклад, что существовал в русских усадьбах в конце 19-го - начале 20-го века.
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