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НОВОСТИ | Общество



10.09.2018 16:38 Туляки поделились впечатлениями от фильма о молодом Толстом
Вести-Тула

Туляки поделились впечатлениями от фильма о молодом Толстом

| фото |
Эти выходные были отмечены 190-летием со дня рождения нашего земляка и известного во всем мире писателя Льва Толстого. Неслучайно именно на прошлую неделю пришлась и кинопремьера картины Авдотьи Смирновой «История одного назначения», героем которой стал наш яснополянский философ.

По сюжету он берётся на суде защищать от расстрела полкового писаря - маленького человека, на оскорбление офицера ответившего пощечиной. За подобное грозит казнь. На российском фестивале «Кинотавр» картина получила приз зрительских симпатий. Отзывы тех, кто посмотрел историческую драму накануне, были разными.

- Хороший фильм, мне вообще нравятся исторические фильмы!

- Необычные впечатления. Тяжелый фильм. Основан на реальных событиях. Обычно наши фильмы ругают, и есть за что, но этот фильм стоит посмотреть.

- Кто сильнее - человеческие чувства или система, в которой мы живем?

- Необыкновенный фильм. Чувства, порядочность, учит жить. Сто лет не видела таких фильмов.
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