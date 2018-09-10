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10.09.2018 16:02 В муниципалитетах Тульской области избраны 728 депутатов
Вести-Тула

Сегодня Тульский избирком подвёл итоги состоявшихся накануне выборов депутатов собраний депутатов

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Сегодня Тульский избирком подвёл итоги состоявшихся накануне выборов депутатов собраний депутатов в 64 муниципальных образованиях Тульской области. Впервые на этих муниципальных выборах была использована технология машиночитаемых протоколов.

Общая явка по итогам голосования составила 36,65%. В результате голосования избраны 728 депутатов представительных органов местного самоуправления. Выборы признаны состоявшимися. Были задействованы 589 избирательных участков.

По словам председателя Избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова, «по итогам выборов региональных отделений в органах муниципальной власти представлено больше. Раньше у нас было семь региональных отделений политических партий и самовыдвиженцы, в этот раз – восемь».














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